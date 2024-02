Stichters grote piepschuimbrand op bouwterrein voor zuidelijke ringweg krijgen werkstraffen (Video)

Groningen – De tieners die een jaar geleden brand stichtten in een grote stapel piepschuimblokken aan de Boerhavelaan kregen vrijdag allebei een werkstraf opgelegd. Meldt Rechtspraak.nl.

De jongens, die destijds 15 en 16 jaar waren, bekenden hun daad. In de ochtend voor de grote rookwolken hadden ze al had besloten om een brand te stichten op het terrein. Het tweetal ging daarna naar een bouwmarkt om onder meer een onkruidbrander en spuitbussen te kopen.

Vervolgens trok het tweetal naar het bouwterrein, wat door aannemerscombinatie Herepoort werd gebruikt om grote, piepschuimblokken op te slaan. Deze blokken zijn onder meer gebruikt als basis voor de grote fly-overs bij het Vrijheidsplein. Het zou niet de bedoeling zijn geweest, zo stellen de verdachten, om een enorme brand te veroorzaken. Het tweetal zag het bouwterrein als een goede plek om steekvlammen te veroorzaken en spuitbussen te laten exploderen.

Het kwajongensgedrag liep echter uit de hand en het vuur sloeg over naar de piepschuimblokken. De brand ging gepaard met grote zwarte rookwolken die over de stad trokken. De Boerhaaveflat en de flats aan de Semmelweisstraat werden korte tijd ontruimd. De brandweer wist het vuur relatief snel onder controle te krijgen, maar kon niet voorkomen dat vijftienhonderd kuub piepschuim in vlammen op ging. In totaal zorgde de brand voor ruim vierhonderdduizend euro schade.

‘Ernstig strafbaar feit’

De rechter rekent het gevaar wat de jongens veroorzaakten zwaar aan: “Een dergelijke brandstichting is een delict met een groot gevaarzettend karakter en dient als een zeer ernstig strafbaar feit te worden gekwalificeerd. Het veroorzaakt tevens grote angst en onrust in de samenleving.”

De rechtbank legde de oudste van het stel (17 jaar) zestig uur werkstraf op, omdat de jongen eerder ook betrokken was bij de vernieling van een lantaarnpaal. De jongere van de twee (16 jaar) hoeft slechts vijftig uur te werken zonder betaling. Een schadevergoeding voor de verloren piepschuimblokken kende de rechter niet toe en wees daarvoor naar de bestuursrechter, wanneer de ouders van de tieners er niet uitkomen met de verzekeraar en Herepoort.

