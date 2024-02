Emmer Compascuum – De brandweer van Stadskanaal kreeg woensdagmiddag de melding van een dier op hoogte aan de Maatschappijweg in Emmer Compascuum, aldaar zat een kat in een boom.

De kat durfde niet zelfstandig meer naar beneden. Hierop had de eigenaresse de hulp in geroepen van de brandweer. De kat is na het verwijderen van aantal takken uit de boom gehaald.

Foto's