Scheemda – Woensdagmiddag rond 12:20 uur kwam er een melding binnen van een woningbrand aan de Krokusstraat in Scheemda.

Ter plaatse ging de brandweer meteen op onderzoek uit. Het is onbekend wat er exact had gebrand. Het ging om kortsluiting in de keuken. De weg was tijdelijk afgesloten.

Foto's