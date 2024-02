Groningen – Bij hotel De Doelen aan de Grote Markt is dinsdagmiddag om 17:15 uurbrand uitgebroken. De brandweer is ter plaatse.

Het hotel is ontruimd.Later meer informatie.

In een van de kamers van Hotel De Doelen aan de Grote Markt in Groningen is brand ontstaan in de sauna. Het pand ligt in het centrum van Groningen en daarom is uit voorzorg opgeschaald naar middelbrand.

