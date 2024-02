Midwolda; Achtervolging eindigt op vakantiepark

Midwolda – Maandagmiddag heeft de polite een voertuig aangetroffen op een vakantiepark aan de Hoofdweg in Midwolda, dat voertuig bleek eerder op de dag betrokken te zijn bij een achtervolging in Wildervank.

De woordvoerder van de politie deelt mee aan 112 Groningen: “Op het vakantiepark troffen wij een auto aan die eerder op de middag betrokken was bij een achtervolging in Wildervank.” De achtervolging vond plaats in Wildervank en resulteerde in de aanwezigheid van de politie op het vakantiepark in Midwolda.

Bij het vinden van het voertuig heeft de politie ook een verdachte aangehouden, die mogelijk de bestuurder van het betreffende voertuig is. De woordvoerder van de politie vertelt: “Op het vakantiepark hebben we ook een verdachte aangehouden, die mogelijk de bestuurder van het voertuig was.”

Foto's