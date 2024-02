Politie Noord-Nederland waarschuwt voor inbrakenreeks in BMW-auto’s

Westerkwartier – De politie in Noord-Nederland waarschuwt voor een inbrakenreeks, waarbij vooral auto’s van het merk BMW het doelwit zijn. Sinds 19 januari kwamen er bij de politie ruim zestien meldingen van inbraken in BMW’s binnen. Het gaat om inbraken in heel Noord-Nederland, met het zwaartepunt in de gemeente Westerkwartier in de provincie Groningen.

De inbrekers gaan gericht te werk. Bij alle inbraken is een gat in de portierdeur aangetroffen. Om in de BMW te komen wordt een gat gemaakt in het portier ter hoogte van de elektrische ruit. Op die manier kunnen ze gemakkelijk de ruit van het portier laten zakken. De inbrekers maken gebruik van specialistisch gereedschap. Op het eerste oog is er weinig braakschade zichtbaar.

Schadebedrag vaak meer dan 10.000 euro

Bij de auto’s worden onder meer het stuur met de airbag, het dashboard, de multimedia- en navigatie-apparatuur en airbag aan de passagierskant weggenomen. Het schadebedrag loopt vaak op tot boven de 10.000 euro. De auto-inbraken vinden vooral in de late avond en ’s nachts plaats. We houden er rekening mee dat het gaat om mobiel banditisme. Dat zijn internationaal rondtrekkende criminele bendes, die hun geld verdienen met het plegen van misdrijven.

Iets gezien?

In het onderzoek naar de auto-inbraken is de politie op zoek naar getuigen en camerabeelden. Heeft u iets gezien of heeft u tips? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000. Camerabeelden uit de omgeving waarop iets verdachts te zien is, kunnen gedeeld worden via het tipformulier.

Voorkom inbraak

Om auto-inbraak te voorkomen, adviseren wij om auto’s op een goed verplichte plek neer te zetten met camerabewaking of binnen als het kan. Op goed verlichte plekken lopen ’s avonds vaker mensen rond en worden eventuele verdachte situaties eerder opgemerkt. Haal ook altijd uw waardevolle bezittingen uit de auto en sluit uw auto altijd af. Ziet u iets verdachts, meldt dit dan altijd bij de politie. Dat kan via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Bel bij spoed of heterdaad altijd 112.

