ANWB: Dit kost een verkeersboete in 2024

Landelijk – De tarieven voor verkeersboetes zijn dit jaar gestegen. De boetebedragen liggen zo’n 10 procent hoger dan 2023. Zo kost rijden met een telefoon in je hand maar liefst €420,-.

De stijging van 10 procent bestaat voor 5,7 procent uit inflatiecorrectie en de rest 4,3 procent moet helpen de gaten in de begroting op te vullen.

Om de ernst van enkele specifieke overtredingen te benadrukken, worden deze stevig verhoogd. Zo zijn bijvoorbeeld de boetes voor, naast het vasthouden van mobiele apparatuur, onnodig links rijden op de auto(snel)weg en het niet verlenen van voorrang fors duurder dit jaar. Het hele overzicht lees je hier(ANWB)

(De nieuwe boetebedragen gelden vanaf 1 maart 2024. Maar pas na publicatie van de nieuwe boetebedragen in het Staatsblad zijn de bedragen en is de ingangsdatum definitief. In theorie kan de ingangsdatum en kunnen de boetebedragen dus nog afwijken.)

En dit betaal je in 2024 voor de volgende overtredingen:

Onnodig links rijden op een autoweg of autosnelweg: 270 euro.

euro. Rechts inhalen: 300 euro.

euro. Geen autogordel dragen: 180 euro.

euro. Geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts: 300 euro.

euro. Door rood licht rijden: 300 euro.

euro. Negeren rood kruis: hoogte boete wordt vastgesteld door officier van justitie.

Afslaan zonder richting aan te geven: 120 euro.

euro. Met een motorrijtuig rijden terwijl kentekenplaten niet behoorlijk leesbaar zijn: 180 euro.

euro. Buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven: 30 0 euro.

euro. Passagiers die bij een tram of autobus willen in- of uitstappen daartoe geen gelegenheid geven: 300 euro.

euro. Een voertuig dubbel parkeren: 120 euro.

euro. Parkeren op plaatsen voorzien van een blauwe streep zonder in het zicht geplaatste blauwezone-parkeerkaart met de juiste tijd: 120 euro.

euro. Onnodig mistlicht aan de voorzijde voeren: 120 euro.

euro. Onnodig mistlicht aan de achterzijde voeren: 180 euro.

euro. Niet-werkende remverlichting: 180 euro.

euro. Niet-werkend derde remlicht (voor voertuigen na 30-09-2001): 120 euro.

euro. Het niet tot stilstand kunnen brengen van een voertuig binnen een veilige afstand (bumperkleven): Hoogte van de boete is afhankelijk van de gereden snelheid en de afstand tot voorligger.

Tijdens het rijden (ook bij optrekken en filerijden) een telefoon of ander apparaat vasthouden: voor bestuurders van motorvoertuigen 420 euro, bromfietsers 290 euro en voor fietsers 160 euro.

euro, bromfietsers euro en voor fietsers euro. Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is: 490 euro.

euro. Overtreding inhaalverbod: 300 euro.

euro. Overschrijden doorgetrokken streep: 180 – 300 euro.

euro. Fout parkeren: 120 euro.

euro. Fout parkeren op een gehandicaptenplaats: 490 euro.

euro. Geen voorrang verlenen: 300 euro.

euro. Geen kinderzitje voor passagiers <12 jaar en <1.35 m: 270 euro.

euro. Overtreding milieuzone: 120 euro.

