Tot 3,5 jaar cel voor opzetten drugslab in Ter Apel

GRONINGEN (ADP) – Een 51-jarige man uit Vaassen is voor het opzetten van een drugslab in Ter Apel veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder hiervoor ruim vier jaar cel.

In een boerderij aan de Westerstraat werd op 12 maart 2021 een werkende drugslab ontdekt. Het Landelijk Internationaal Rechtshulp Centrum kreeg in januari van dat jaar informatie van de Amerikaanse opsporingsautoriteiten hierover. De informatie hield in dat een groep personen een illegaal laboratorium had opgezet voor de productie van illegale stoffen.

Naar aanleiding van deze informatie werd in februari het onderzoek ‘IJskoud’ gestart. Na ettelijke observaties kwam het begin maart tot een inval. Drie mannen waren druk bezig in een werkende drugslab, waar speed werd geproduceerd. De 51-jarige man uit Vaassen, een 37-jarige man uit Hoek van Holland en zijn 22 jarige stiefzoon werden opgepakt.

Ze waren bezig met zesduizend liter amfetamine pasta, waarmee een hoeveelheid drugs kon worden geproduceerd met een straatwaarde van miljoenen euro’s.

De 51-jarige man werd door medeverdachten aangewezen als leidinggevende. Hij deelde de orders uit. Tijdens de verhoren hield hij zich stil. Hij ontkent zijn betrokkenheid, maar kan ook geen verklaring geven over zijn vermeende rol. De vijftiger heeft volgens de rechter geen oog gehad voor de nadelige gevolgen van de productie van harddrugs, zoals bodemverontreiniging door de dumping van het afval.

De man was alleen bezig met het verrijken van zichzelf. De 37-jarige medeverdachte huurde de boerderij in Ter Apel. Hij had schulden en zei dat hij onder druk was gezet. Hij had weinig te maken met de drugsproductie, zei hij. De rechter vindt dat hij wel een rol hierin heeft gespeeld en legde de man een celstraf van 3,5 jaar op, waarvan een jaar voorwaardelijk.

Tegen de dertiger was eveneens ruim vier jaar cel geëist en (net als bij de oudste verdachte) een geldboete van 18.000 euro. Zijn 22-jarige stiefzoon kreeg acht maanden opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De twintiger hoeft niet terug de cel in, maar moet wel een taakstraf van 160 uur uitvoeren.

De straffen vallen lager uit door het tijdsverloop. Een geldboete naast een celstraf vindt de rechter niet passend.

