Inbraken in diverse auto`s in Haren

Haren – In de nacht van maandag 29-01-2024 tussen 03:00 uur en 04:30 uur is er bij verschillende auto’s (BMW) ingebroken. Bij deze inbraken zijn de airbags in zijn geheel verwijderd. De schade is behoorlijk groot!

Deze inbraken hebben voornamelijk plaatsgevonden in de wijken IJzerhof en Oude Brinkweg te Haren.

Mocht u wat gezien, gehoord of camerabeelden hebben van de mogelijke daders.. Dan vraagt de politie u om contact op te nemen in Haren via 0900-8844. Het bureau binnenlopen mag natuurlijk ook (binnen de openingstijden) Het procesnummer betreft 2024025411.

