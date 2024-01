Is bedrijfskrediet een geschikte financieringsvorm voor mijn bedrijf?

Regio – Wie op zoek is naar een zakelijke financiering, ontdekt al snel dat er verschillende mogelijkheden zijn. Je kunt een zakelijke lening of zakelijke hypotheek afsluiten, maar ook voor bedrijfskrediet kiezen. Bij de eerste twee financieringsvormen kun jij je vast en zeker wel een voorstelling maken, maar bij de laatste misschien niet. Hierdoor kies je waarschijnlijk niet snel voor bedrijfskrediet.

Zonde, want deze financiering kan handig zijn voor je bedrijf. Daarom vertellen wij je hier alles over zakelijk krediet, zodat jij kunt bepalen of dit een geschikte financieringsvorm voor je bedrijf is.

Wat is bedrijfskrediet precies?

Om te bepalen of zakelijk krediet – zoals zakelijk krediet ook wel genoemd wordt – iets voor jouw bedrijf is, moet je weten wat het is. Daarom geven we hier eerst wat meer tekst en uitleg over deze financieringsvorm. Als je zakelijk krediet aanvraagt, opent een geldverstrekker een speciale rekening voor je. Zij storten hier vervolgens het overeengekomen bedrag op. Doordat jij toegang krijgt tot deze rekening, bepaal je zelf wanneer en hoeveel je opneemt. Hierdoor heb je in principe altijd geld achter de hand en dat vinden veel ondernemers een prettig idee.

Waar gebruik je het voor?

Voordat je bedrijfskrediet aanvraagt, wil je uiteraard ook weten waar je het voor kunt gebruiken. Dit bepaal je in principe helemaal zelf. Toch zien we dat bedrijven deze financiering vooral aanvragen als ze op korte termijn geld nodig hebben. Is er sprake van een tijdelijk tekort aan liquide middelen? Of heb je geld nodig om de dagelijkse uitgaven voor je bedrijf te betalen? Dan is bedrijfskrediet ideaal. Dankzij deze financiering hoef je niet langer te wachten op openstaande facturen, maar kun je direct bewegen als je kansen ziet. Hierdoor ben je (veel) minder afhankelijk van andere partijen.

Hoe zit het met aflossing en rente?

Of je nu een zakelijke lening, zakelijke hypotheek of zakelijk krediet aanvraagt, je gebruikt altijd geld van een ander voor jouw bedrijf. Vandaar dat je dit terug moet betalen. Dit doe je door maandelijks een deel van de lening af te lossen. Hierdoor heb je al het geld aan het einde van de looptijd netjes terugbetaald. Hoeveel je per maand aflost, hangt onder meer af van het bedrag dat je leent. Omdat dit voor ieder bedrijf anders is, is het verstandig om eerst te berekenen hoeveel bedrijfskrediet je kost. Je voorkomt zo dat je de lasten straks niet of nauwelijks kunt dragen.

Net als bij een zakelijke lening betaal je ook bij bedrijfskrediet rente over het bedrag dat je leent. Er is alleen een belangrijk verschil met de rente over een zakelijke lening, want bij bedrijfskrediet betaal je geen rente over het hele bedrag. Het geld wordt immers niet op je zakelijke rekening gestort, maar op een special rekening klaargezet. Een geldverstrekker berekent alleen rente over het geld dat je opneemt.

Zo vraag je bedrijfskrediet aan

Ben je enthousiast over bedrijfskrediet? Dan wil je deze financiering misschien wel aanvragen. Als je dit nog niet eerder gedaan hebt, is het handig als je weet hoe je dit doet. Lastig is het niet, want bij de meeste geldverstrekkers vraag je tegenwoordig online bedrijfskrediet aan. Bezoek de website van een geldverstrekker en doorloop de stappen om zakelijk krediet aan te vragen. Je ontvangt vervolgens een vrijblijvend aanbod. Zodra je hiermee akkoord gaat, kun je binnen de kortste keren gebruik maken van bedrijfskrediet.

