Burgemeester Kuin fluit Enexis terug na spanningspiek Pekela

Oude Pekela – Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela is niet te spreken over de houding van Enexis schrijft Rtvnoord.nl. De netbeheerder liet vrijdagavond weten niet verantwoordelijk te zijn voor de financiële gevolgen van de spanningspiek in Oude Pekela. De schade loopt tot in de duizenden euro’s.

Pekelders werden in de nacht van donderdag op vrijdag opgeschrikt door een spanningspiek in het energienetwerk. De piek werd veroorzaakt door een koperdiefstal meldt Rtvnoord maandagochtend.

