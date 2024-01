Ernstig ongeval op de A28 bij Staphorst richting Groningen (video)

Staphorst – Automobilisten tussen Zwolle en Groningen moesten zaterdag rekening houden met vertraging. Door een ernstig verkeersongeluk is de A28 tussen Staphorst en De Wijk afgesloten.

Bij het ongeluk zijn meerdere voertuigen betrokken, waarbij zeker één auto over de kop is geslagen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. “De snelweg is richting het Noorden volledig dicht”, laat Rijkswaterstaat weten. “Dit blijft de komende uren voorlopig ook nog zo, omdat de politie een onderzoek is gestart naar de toedracht.”

Verkeer richting Groningen wordt bij het knooppunt Hattemerbroek omgeleid via de N50 en de A6 via Emmeloord naar Joure. In Joure kan er via de A7 naar Groningen worden gereden. Video hier.

Foto's