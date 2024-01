Delfzijl – Zaterdagochtend heeft er een eenzijdig ongeval plaatsgevonden aan de Waddenweg in Delfzijl. Bij het ongeval is het voertuig fors beschadigd geraakt.

Volgens een omstander is het voertuig over de kop gevlogen en geëindigd op een fietspad. Het is niet bekend of er gewonden zijn.

