Brandende fietsaccu legt filiaal flitsbezorger in Stad tijdelijk stil

Groningen – Klanten van boodschappenkoerier Flink in de Oosterstraat in Groningen kunnen momenteel geen gebruik maken van de diensten van deze flitsbezorger. Dat is het gevolg van een brand afgelopen woensdag. Dat schrijft Rtvnoord vrijdagmiddag.



De brand ontstond in een veiligheidskast waar de accu’s van de elektrische bezorgfietsen worden bewaard. Eén van de opgeslagen accu’s heeft waarschijnlijk spontaan vlam gevat.

Juist vanwege dit risico worden de accu’s waard in zo’n kast, legt woordvoerder Stefan de Bruijn uit: ‘Dit heeft erger voorkomen. De brandweer was er snel bij en heeft de accu buiten in een speciale bak gelegd.’ aan Rtvnoord(+meer informatie)

