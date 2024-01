Politie bekeurde in 2023 in Stad 534 weggebruikers voor rijden onder invloed

Groningen – De politie heeft afgelopen jaar in de gemeente Groningen 534 weggebruikers van de weg geplukt en beboet omdat ze onder invloed verkeerden. Dat blijkt uit onderzoek van Independer.

In de hele provincie Groningen ging het om 1.320 boetes; 7,8 procent minder dan het jaar ervoor. Het gaat om bestuurders die bekeurd zijn voor rijden onder invloed van alcohol, drugs of bepaalde medicatie waarmee je niet de weg op mag.

Veroorzaakt iemand met een slok te veel op een ongeluk en is er een tegenpartij betrokken? Dan betaalt de veroorzaker de schade aan de eigen auto sowieso zelf,” aldus Menno Dijcks van Independer. “Een WA-verzekering vergoedt normaal gesproken altijd de schade bij de tegenpartij. Maar dat is anders wanneer er alcohol of drugs in het spel is. Dit betekent dat de verzekeraar wel de schade bij de tegenpartij vergoedt, maar de kosten vervolgens op de veroorzaker verhaalt.”

In de gemeente Groningen gaat het om 25,5 bekeuringen per 10 duizend inwoners van 15 jaar en ouder. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde in de hele provincie. Oldambt is koploper met 50,5 bekeuringen, gevolgd door Stadskanaal met 46,3 stuks. Veendam telt met 14,8 stuks het minste aantal bekeuringen. Zegt Independer(meer info)

