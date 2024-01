Wedde – Op de Lageweg in Wedde is maandagavond een automobilist de macht over het stuur verloren.

De auto stond bovenop een bult met stenen en had flinke schade opgelopen. De bestuurder werd door de ambulance gecontroleerd op verwondingen maar hoefde niet naar een ziekenhis.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is onbekend

Foto's