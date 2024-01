7-jarig meisje is weer terecht (update)

Warffum – In Warffum wordt er een burgernet gedaan nadat een 7-jarig meisje voor het laatst is gezien rond 14:50 uur in de omgeving van de kerk.

Het meisje wordt als volgt omschreven: blank, lang blond haar, 1.20 meter lang, slank, gekleed in een blauwe jas met een lichte bontkraag, donkere spijkerbroek en roze sneeuwlaarzen.

Als u informatie heeft of het meisje heeft gezien, wordt u verzocht onmiddellijk contact op te nemen met 112.

Update: Het meisje uit Warffum is weer terecht bij de familie, bedankt voor het uitkijken!

Foto's