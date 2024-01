Groningen – Op de kruising Ossenmarkt/Nieuwe Boteringestraat heeft vrijdagmiddag rond 16:00 uur een forse aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen.

Hierbij is ook een verkeersbord gesneuveld. De schade is groot. Beide voertuigen moesten worden afgesleept. Het verkeer had enige hinder van het incident. De ambulance controleerde een inzittende van de auto.

Foto's