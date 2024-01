Uithuizen – Vrijdagochtend om 07:20 werd de brandweerpost van Uithuizen opgeroepen voor een prioriteit 1 melding woningbrand aan de Hamrikhof,

Eenmaal ter plaatse bleek dat het matras in de slaapkamer vlam had gevat, de toedracht is niet bekend. Twee personen werden gecontroleerd. De bewoner is meegenomen. Mogelijk was er een tweede brandhaard.

Even voor 8 keerden de manschappen van Uithuizen weer terug naar de kazerne. De politie onderzoekt de zaak.

Foto's