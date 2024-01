Groningen- Op het Julianaplein heeft woensdagavond rond 20:05 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een Friese ambulance en een auto. 1 persoon werd gecontroleerd door het ambupersoneel.

Het kruispunt was korte tijd deels afgesloten vanwege de aanrijding en de afhandeling. Hulpdiensten waren snel ter plaatse.

De politie doet onderzoek. De patiënt die aan boord was en met spoed onderweg was naar het UMCG is overgeplaatst naar een andere ambulance.

Foto's