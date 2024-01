Kom alvast in de vakantiestemming

Regio – De kerstperiode is uitermate geschikt om alvast bezig te gaan met de vakantieplanning voor het nieuwe jaar. Tijdens de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw kan je alvast achter de laptop duiken om in de stemming komen voor de vakanties in het komende jaar.

Om te beginnen is het goed om te weten hoe de vakanties precies vallen in 2024, als je niet afhankelijk bent van schoolvakanties kan je bijvoorbeeld buiten de drukke en dure periode om je uitjes plannen. Dat kan behoorlijk schelen. Hieronder lees je tips over de vakantieperiode en wat je in de buurt kan doen.

Vakantieperiode

Zoals altijd zijn er 5 schoolvakanties per jaar die vooraf gepland worden door de overheid. Het land wordt opgedeeld in regio noord, midden en zuid en er wordt een verdeling gemaakt zodat de drukte wordt verdeeld. De school vakantie 2024 voor de regio noord valt dit jaar laat, het kan dus wel lekker zijn om in één van de andere vakanties eropuit te gaan. Het jaar begint altijd met de voorjaarsvakantie, die valt altijd in februari en wordt door veel mensen gebruikt als wintersportvakantie, hoewel de naam anders doet vermoeden. Die begint op 17 februari en duurt een week. Daarna heb je de meivakantie, die op 17 april begint. Scholen kiezen hier zelf voor 1 of 2 weken vakantie. Dan is het even wachten op de zomervakantie die voor het noorden als laatste begint op 20 juli. Daarna heb je alweer de herfstvakantie op 26 oktober en het jaar wordt gezellig afgesloten met de kerstvakantie op 21 december. Daarbij is het ook goed om rekening te houden met de bouwvak midden in de zomervakantie, dit heeft altijd invloed op drukte en kosten van de vakantie die je in je hoofd hebt.

Tips voor in de buurt

De provincie Groningen heeft meer te bieden dan je in eerste instantie zou denken. Het is niet alleen maar dat vlakke groene land met het gevoel dat de wereld daar stopt, je kan vanuit Groningen alle kanten op. Begin je vakantie met een bezoek aan de stad Groningen. Beklim de Martinitoren voor een uitzicht over de stad, bezoek het Groninger Museum voor moderne kunst en slenter door de sfeervolle straatjes van de binnenstad. En de provincie Groningen is rijk aan natuur. Maak bijvoorbeeld een wandeling of fietstocht door het Nationaal Park Lauwersmeer, verken de rustige paden van de Drentsche Aa waar het vlakke groene land overgaat naar bosrijk gebied.

Vanuit Groningen is het makkelijk om een dagtocht te maken naar een van de Waddeneilanden, zoals Schiermonnikoog of Borkum. Het is maar kort varen en je zit direct in de vakantiesfeer. Verken de pittoreske dorpen in de provincie, zoals Bourtange, een historisch vestingdorp, of het schilderachtige vissersdorpje Termunterzijl. En natuurlijk mag een bezoek aan de zeehondencrèche in Pieterburen niet ontbreken op je lijstje. Voor dierenliefhebbers echt een must. Het is een leerzaam uitje en je krijgt meteen meer te weten over de flora en fauna van de Waddenzee. Na een dag vol activiteiten kun je ontspannen in de Thermen Bad Nieuweschans voor wat welverdiende rust en wellness.

Foto's