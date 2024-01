Onrustig in Bedum na brand slooppand bij De Vlijt, ME ingezet (update)

Bedum – Aan de Vlijt in Bedum is brandweer Bedum waar een slooppand in brand stond van zondag op maandag, omdat het best een groot pand is hebben zij opgeschaald naar Middelbrand en komt er een tweede brandweervoertuig ter plaatse.

Ter plaatse was het erg onrustig, waarop De ME(Mobiele Eenheid) werd ingezet om 02:15 uur. Het is onbekend of er mensen werden aangehouden. De sfeer was grimmig. Zie ook

Update: De brandweer werd tijdens het blussen bekogeld met vuurwerk. Ook de politie werd bekogeld met vuurwerk. De ME heeft een veilige werkplek gecreëerd voor hulpdiensten. Video



Foto's

Video

