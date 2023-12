Ubbena – Op de A28 bij Ubbena heeft zondagmiddag een ongeval plaatsgevonden. Het ongeluk gebeurde in de richting van Groningen. Er stond zondag meer dan 3 kilometer file. Video



Een auto had de vangrail geraakt en was daarna slippend en tollend tot stilstand gekomen. De bestuurder werd nagekeken in de ambulance. Een andere auto stond met schade aan de achterkant langs de weg meldt Dvhn.nl.

Foto's

Deel dit artikel