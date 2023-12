Enumatil – Den Horn en Enumatil omgeving is Eerste Kerstdag deels getroffen(sinds 09:15 uur) door een stroomstoring.

38 postcodes hebben last van de storing zegt Enexis. Rond de middag is de storing verholpen is de planning en kan men aan de kerstlunch beginnen.

Update: De storing is verholpen inmiddels.

Foto's