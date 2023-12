Voorbijganger die ruzie wilde sussen in elkaar geslagen bij Molukkenplantsoen

De politie zoekt getuigen van een zware mishandeling aan de Korreweg. Een groepje mannen sloeg er donderdagnacht, in de buurt van het Molukkenplantsoen, een voorbijganger in elkaar die een ruzie wilde sussen.

De mishandeling vond plaats in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag rond 03:45 uur. Rond dat tijdstip ontstond er ruzie tussen een groepje mannen. Een voorbijganger probeerde in te grijpen en de gemoederen te bedaren. In plaats daarvan moest de voorbijganger het ontgelden: het ruziënde groepje besloot deze voorbijganger in elkaar te slaan.

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben van het incident. Zij kunnen bellen met 0900-8844. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2023339003 bij de hand.

