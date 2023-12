Groningen – De A28 in de richting van Groningen is voorlopig afgesloten bij Beilen. Dat gebeurde na een ernstig ongeluk, dat even voor 21.00 uur gebeurde ter hoogte van Hooghalen.

Op beide rijstroken richting het noorden liggen meerdere wrakstukken. Hulpdiensten zijn aanwezig. Dat meldt RTVNoord.nl

