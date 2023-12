Groningen – Op de Nieuwe Ebbingestraat/Wipstraat heeft donderdagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een scooterrijder en een fietser. Hierbij is 1 lichtgewonde gevallen.

Het slachtoffer werd even behandeld in de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg was korte tijds gedeeltelijk gestremd.

Foto's