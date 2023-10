Inbraak in Basisschool te Ulrum, (deurbel)camera beelden gezocht

Ulrum – Maandagmorgen, 30 oktober, kregen agenten een melding van een inbraak in de basisschool te Ulrum. Dit betreft de H. De Cockschool aan de Borgweg.



Bij de inbraak die plaats heeft gevonden zijn meerdere laptops en tablets weggenomen. De inbraak heeft plaatsgevonden in de week voorgaand aan het ontdekken vanmorgen.

Heeft u iets verdachts gezien of heeft u wellicht (deurbel) camerabeelden van verdachte handelingen? Mogelijk zijn de goederen via het Asingapark vervoerd in een kruiwagen. Ze horen het graag als u over informatie beschikt. Dat kan via 09008844.

Foto's