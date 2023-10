Solidariteitsbijeenkomst in Haren: Kaarslicht voor Vrede in het Midden-Oosten

Haren- Zondagavond heeft er voor de dorpskerk in het centrum van Haren een groep mensen bij elkaar gekomen om kaarsjes op te steken voor iedereen die geraakt is door de situatie in het middenoosten.

De actie wordt georganiseerd door de sociale brigade. Deze organisatie zet zich in om activiteiten te organiseren voor en met Oekraïeners om ze beter te laten integreren.

Ze hopen met de actie meer verbinding en compassie te bereiken. Want uiteindelijk wil iedereen gewoon mens zijn. Zegt de sociale brigade op zijn site.

