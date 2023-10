Groningen – Nabij een school aan de Diamantlaan in Groningen heeft donderdagmiddag rond 15:00 uur een vechtpartij plaatsgevonden. De politie zocht in de omgeving naar de verdachten.

Ook was de politie ter plaatse bij de school. De reden van de vechtpartij is niet bekend.Beide verdachten werden geboeid overgebracht naar een politiebureau voor verhoor wat er gebeurd was.

Foto's