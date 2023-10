Rookmelders redden levens, brandpreventieweken

Groningen – In Nederland hangen in circa 90% van de woningen rookmelders. In Groningen scoren we met 97% hoog.

We komen dan helaas nog uit op 8600 woningen zonder rookmelder zegt de brandweer via X.

Het is een simpele rekensom: bij brand heb je 3 minuten om veilig je huis uit te komen. Niet vanwege de brand zelf, maar vanwege de rook die zich verspreidt. In de rook zitten roet en andere giftige deeltjes die letterlijk je adem benemen. Van 2 tot en met 30 oktober vraagt de brandweer daarom aandacht voor de brandveiligheid in onze provincie.

Rookmelders waarschuwen je op tijd. Vooral als je slaapt is een rookmelder waardevol, want je merkt de brand niet zo snel op omdat je neus niet ‘werkt’ als je slaapt. De brandweer komt gemiddeld binnen 15 minuten na melding bij de brand aan. In die tijd kan veel gebeuren en helpt een rookmelder je om jezelf in veiligheid te brengen. Er zijn ook rookmelders voor doven en slechthorenden beschikbaar.

In Nederland hangen inmiddels in ongeveer 90% van de woningen rookmelders. In Groningen scoren we met 97% hoog. Met rookmelders redden we in Groningen dus levens. We komen dan nog wel steeds uit op 8600 woningen zonder rookmelder.

