Brand in ketelhuis bij Weerdingermarke in Ter Apel

Ter Apel – De brandweer van Ter Apel is donderdagmorgen opgeroepen voor een gebouwbrand aan de Weerdingermarke in Ter Apel.

Door nog onbekende oorzaak is er brand uitgebroken in een ketelhuis bij zorgboerderij de Markehoeve, de brand was al snel onder controle zegt de brandweer tegen 112Groningen. De brandweer schaalde op naar middelbrand waarop ook een tankautospuit uit het naastgelegen Rütenbrock (D) werd gealarmeerd. De brandweer had de brand snel onder controle. Ook een grootwater transport uit Veendam werd uit voorzorg opgeroepen maar die kon snel geannuleerd worden.

Foto's