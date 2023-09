Groningen – Duidelijke boodschap zegt de politie op X(voorheen Twitter) ! Het drugspand aan de Floresstraat is door de burgemeester van Groningen voor de duur van 6 maanden gesloten.

Er werd eerder een verdachte (34) aangehouden voor witwassen. De politie heeft veel geld en drugs in beslag genomen in de woning van de verdachte in de Floresstraat in

