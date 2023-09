Appingedam – Woensdagochtend kreeg de brandweer van Appingedam een melding van een gaslekkage aan de Jukwerdeweg in Appingedam.

De brandweer was snel ter plaatse en deed gelijk metingen in de omgeving van de gaslekkage. De weg was tijdelijk afgezet. Vermoedelijk is de gaslekkage ontstaan tijdens werkzaamheden in de straat. Enexis kwam voor reparatie.

