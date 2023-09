Open dag bij brandweer Leek as zaterdag 9 september

Leek – Op 9 september 2023 is er een open dag bij Brandweer Leek aan de Tolberterstraat nummer 74. Kom langs om de kazerne en voertuigen te bekijken of blus zelf een brandje.

Ook worden er verschillende demonstraties gegeven en zijn er allerlei activiteiten voor kinderen. Verder kun je al je vragen over het brandweervak stellen aan de brandweermannen en -vrouwen. De open dag is gratis toegankelijk en is van 10.00 tot 16.00 uur.

Nieuwe vrijwilligers

Brandweer Leek is ook opzoek naar nieuwe vrijwilligers voor bij het korps. Heeft u interesse, laat u informeren door een van de korpsleden tijdens de open dag of klik hier.

Foto's