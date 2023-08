Winschoten – Vaak is `het gras groener bij de buren` is een gezegde, zo ook in Winschoten dinsdag rond de middag aan de G. M Brouwerstraat in Winschoten.

Een schaap zat met zijn kop vast in een hek op een grasland met zonnepanelen,deze wou waarschijnlijk ontsnappen. De brandweer heeft het hek losgeknipt met een betonschaar om het dier te bevrijden. Het hek wordt weer gemaakt.

