Gezin in Stad ten einde raad na vuurwerkaanslag

Groningen – Ze is bekaf en ten einde raad. ‘Ik wil hier weg, ik wil de stad uit en naar een plek verhuizen waar mijn dochters en ik veilig zijn.’ Aan het woord is de alleenstaande 41-jarige S. A., die alleen met haar initialen genoemd wil worden meldt Rtvnoord.

Zaterdagmorgen werd er een aanslag met zwaar vuurwerk op haar woning gepleegd. Het is het zoveelste trieste hoofdstuk in een al acht jaar durende kwestie in de Pasteurlaan in de wijk Corpus den Hoorn Noord in Groningen.

‘Ik durf niet meer te slapen, wil wakker blijven om mijn dochters te beschermen voor als er weer iets gebeurt. Mijn meiden durven niet meer alleen thuis te zijn, durven de straat niet meer op of naar school. Dit moet stoppen, voordat het helemaal misgaat en er slachtoffers vallen.’ Meer op Rtvnoord(+bron)

Foto's