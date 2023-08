Ziegler sluit overeenkomst voor 10 schuimblusvoertuigen

Winschoten – Ziegler Brandweertechniek B.V. en de Gezamenlijke Brandweer Rotterdam (GB) hebben een overeenkomst getekend voor de levering en opbouw van twee schuimblusvoertuigen met

blusarm. Daarnaast zijn er optioneel acht schuimblusvoertuigen zonder blusarm opgenomen in de overeenkomst.

De schuimblusvoertuigen worden opgebouwd op een Volvo vrachtwagenchassis.

De voertuigspecificaties zijn als volgt:

– Volvo FM 8×2, 540 pk;

-Ziegler Z-Control bediening;

– 7-luiks ALPAS opbouw;

– 4.000 liter Ziegler Hydrant Filter Watertank;

-4.000 liter SVM tank;

– Single-stage centrifugaal bluspomp brons 15-8.000;

– Ziegler Z-PF schuimsysteem;

-Ziegler ZT-8000 dakmonitor op lift;

-Ziegler Z-Attack 23-360 blusarm met ZT-8000 water, schuim, poeder nozzle;

-CAF-systeem;

– Ziegler Z-Remote & Z-Connect vehicle management system;

– Ziegler Z-Vision;

– Veldsterktemeting.

Ziegler is zeer verheugd dat de reeds bestaande goede samenwerking met de Gezamenlijke

Brandweer Rotterdam voortgezet gaat worden met deze prachtige order. In de afgelopen jaren

mocht Ziegler reeds negen schuimblusvoertuigen leveren aan de GB.

Schuimblusvoertuigen Gezamenlijke Brandweer Rotterdam 2013 – 2019

Ziegler Brandweertechniek B.V.  9672 AS  Winschoten Member of the CIMC GroupGezamenlijke Brandweer Rotterdam.

De Gezamenlijke Brandweer Rotterdam is een samenwerkingsverband tussen ongeveer zestig bedrijven in het haven- en industriegebied van Rotterdam en de Gemeente Rotterdam.

De organisatie verzorgt in dit gebied de incident- en brandbestrijding en hulpverlening en heeft daarbij de verplichting tot het in stand houden van een bedrijfsbrandweer (gelet op artikel 3, lid

1 basis brandweerzorg en artikel 31 industriële brandweerzorg van de Wet veiligheidsregio's) overgenomen van de bedrijven die aangesloten zijn. Dit noemen zij de zogenaamde

"ledenbedrijven". Zowel de bedrijven als de Gemeente Rotterdam financieren de totale preparatieve en repressieve brandweerzorg die

