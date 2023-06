Toezichthouden op “De Gele Loper” loont voor de politie in Groningen

Groningen – Kunt u zich het bericht van vorige week nog herinneren over toezicht op de ‘Gele Loper’? Vanwege het resultaat van die dienst heeft de politie de afgelopen dagen in de middagen extra toezicht gehouden op en rondom de Gele Loper.

Tegen meerdere personen is proces-verbaal opgemaakt ter zake wildplassen, alcohol drinken op straat, alcohol geopend bij zich hebben, bedelen en andere uiteenlopende feiten. Deze personen kregen naast het proces-verbaal een gebiedsontzegging vanuit Gemeente Groningen opgelegd. Eén minderjarige verdachte werd op het Gedempte Kattendiep aangehouden voor de Opiumwet. Deze verdachte bleek na zijn aanhouding diverse soorten drugs en medicatie in zijn bezit te hebben. Tegen deze verdachte zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Een andere verdachte werd aangehouden omdat een officier van justitie de aanhouding had bevolen. Bij deze verdachte tijdens de insluiting op het politiebureau een groot mes aangetroffen. De verdachte is in een lopend onderzoek gehoord en is later in de avond in vrijheid gesteld. Het mes is in beslag genomen en zal worden vernietigd.

Om het veiligheidsgevoel van buurtbewoners, ondernemers, toeristen, studenten en andere bezoekers van onze mooie stad te vergroten, zal de politie verscherpt toezicht blijven houden rondom de Gele Loper

