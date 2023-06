Nieuwolda – De brandweer van Wagenborgen is donderdagavond omstreeks 18:40 uur opgeroepen voor een woningbrand aan de Hoofdstraat in Nieuwolda.

De brandweer is in de hal in een kruipruimte aan het zoeken naar de mogelijke oorzaak van de brand. Het is niet bekend wat er precies in de brand heeft gestaan. Stichting Salvage is onderweg om de schade af te handelen met de bewoners.

Foto's