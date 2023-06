Groningen- Onder de N7 aan de Olgerweg zat donderdag rond 16:45 uur opnieuw een bedrijsbusje klem. Men probeerde het voertuig los te krijgen. Het gaat regelmatig mis op deze plek(zie linkjes hieronder).

Viaduct te laag (2,5 meter hoogte) of de bus te hoog is vaak de vraag ! Ook is er een voorwaarschuwing 15 meter van de brug. Tientallen keren ging het al mis de afgelopen jaren. Men heeft de banden leeg laten lopen.

