GPS-systeem na drie jaar terug bij de eigenaar!

Vlagtwedde – Op woensdag 14 juni 2023 bracht een wijkagent een bezoek aan een loonwerkbedrijf in Vlagtwedde. De agent had goed nieuws voor de eigenaar want het kostbare GPS-systeem wat 3 jaar geleden vanaf het bedrijf gestolen was is weer terecht.



In samenwerking met Interpol is het GPS-systeem weer teruggevonden in Litouwen. Daar bleek het door de plaatselijke Politie al geruime tijd geleden in beslag te zijn genomen tijdens een onderzoek.

Deze casus laat zien dat het raadzaam is aangifte te doen. Bewaar dan ook altijd gegevens zoals serienummers van gekochte producten. Aan de hand van dit soort gegevens kan de politie de rechtmatige eigenaar vinden.

