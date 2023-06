Dag van de Bouw: zaterdag 17 juni is iedereen welkom bij werk aan ring zuid en hoofdstation

Groningen – Komende zaterdag 17 juni, op de Dag van de Bouw, zijn belangstellenden tussen 10.00 en 16.00 uur welkom op diverse bouwlocaties in de stad, waaronder de ring zuid en het hoofdstation.

Zij kunnen op het Vrijheidsplein wandelen over de nieuwe verbindingsboog, waar straks het autoverkeer van Julianaplein naar Ring West rijdt. Toegang aan de Expositielaan, achterzijde MartiniPlaza.

Ze zijn ook welkom op de enorme bouwplaats aan het Julianaplein, waar het grootste verkeersplein van het noorden een complete gedaanteverwisseling ondergaat. Toegang via de Brailleweg en hoek Maaslaan/Merwedestraat. Meldt Oogtv.nl

Ook de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg, tussen Hereweg en het Oude Winschoterdiep, kan bezocht worden. Op de betonnen bak van een kilometer lengte ontstaat later het Zuiderplantsoen. Kinderen kunnen zelf met een kleine kraan in een bult zand spelen of happy stones beschilderen. Koffie, thee en limonade zijn gratis. Toegang via de Papiermolenlaan.

In het informatiecentrum aan de Muntinglaan is de meterslange maquette te zien, waarop de eindsituatie van de ringweg is afgebeeld. Er zijn veel experts aanwezig die toelichting kunnen geven op het project en de werkzaamheden, en vragen kunnen beantwoorden.

Belangstellenden kunnen zaterdag ook de bouwkuip bij het hoofdstation bezoeken. Ze kunnen zien welke machines gebruikt worden bij de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel en bij de uitbreiding van de perrons.

Op de Grote Markt is tussen 10.00 en 14.00 uur een aantal archeologische vondsten te zien die de afgelopen acht maanden onder de gele steentjes vandaan zijn gehaald. Ook kunnen mensen een kijkje nemen in een nieuw appartementencomplex aan het Boterdiep.

Update: Bezoekers die slecht er been zijn kunnen in een golfkar het Julianaplein en de verdiepte ligging bezoeken tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag 17 juni. Een plek reserveren kan door te mailen naar [email protected]

Foto's

Deel dit artikel

Social media

Tijdens de Dag van de Bouw is in Paviljoen Ring Zuid de foto-expositie Rijkswaterstaat 225 jaar te zien. De expositie laat de geschiedenis en de plannen voor de toekomst van @Rijkswaterstaat zien.https://t.co/LXfTlHcPlZ#AanpakRingZuid #Groningen #dagvandebouw — Aanpak Ring Zuid (@aanpakringzuid) June 13, 2023