Sappemeer – Woensdagmiddag is er op de Noorderstaat in Sappemeer een ongeval gebeurd tussen twee auto’s, daarbij is 1 auto op de achterkant van de andere auto gebotst.

De Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurders werden even gecontroleerd door het ambulancepersoneel. De politie bracht het ongeval in kaart. 1 weghelft was tijdelijk afgesloten door het ongeval, een politie agent regelde het verkeer.

Foto's