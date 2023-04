Oostwold (Oldambt) – Op een boerderij aan de Nieuwlandseweg in Oostwold is dinsdagmiddag om 14:345 uur een koe in een mestkelder beland.

De brandweer uit Pekela, gespecialiseerd in dit soort reddingen, kwam ter plaatse om het dier te bevrijden.Het is nog niet bekend hoe het dier eraan toe is. Meldt Rtvnoord in hun 112Blog.