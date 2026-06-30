OM vraagt om TBS voor steekpartij in wijk De Hoogte in Groningen

Groningen – Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland vraagt de rechtbank om een 50-jarige man uit de gemeente Het Hogeland te ontslaan van alle rechtsvervolging. Wel wil het OM dat hij een TBS-behandeling met dwangverpleging krijgt.

De man wordt ervan verdacht op 19 augustus 2025 een 16-jarige jongen te hebben neergestoken in de Johan de Wittstraat in de Stad-Groningen.

Volgens het OM heeft de verdachte op die avond twee jongens aangesproken met de vraag waar het Noorderstation is. Het uiteindelijke slachtoffer wil hem helpen en wil hem op zijn telefoon de route naar dat station laten zien. Op enig moment steekt de verdachte uit het niets de jongen neer. De verwondingen zijn zodanig dat het een wonder is dat het slachtoffer vandaag aanwezig is in de rechtszaal. Het slachtoffer ondervindt volgens de officier van justitie nog dagelijks last van de steekpartij: “Het hersteltraject is een lange weg.”

Poging doodslag

De verdachte ontkent de steker te zijn geweest en blijft herhalen dat hij niet begrijpt waarom hij vastzit. De officier van justitie is ervan overtuigd dat hij wel de steker is geweest. Dit op basis van onder meer het signalement dat het slachtoffer kon geven, kleding, reisgegevens en door de politie verspreide beelden waarop de verdachte door meerdere personen wordt herkend.

In de ogen van het OM is er sprake van een poging doodslag. De verdachte verklaart zelf niets. Wel is op beelden te zien dat hij enige minuten de beide jongens volgde. Verder is het raden naar een motief.

Schizofrenie

De verdachte is tien jaar geleden veroordeeld voor eveneens een steekincident. Daarvoor is hij door de rechtbank ontslagen van alle rechtsvervolging. Wel legden de rechters hem toentertijd een TBS-maatregel op. Deskundigen concludeerden dat hij leed aan schizofrenie. De verdachte is behandeld en woonde ten tijde van het steekincident zelfstandig. Wel had hij ambulante begeleiding.

Gevoel van rechtvaardigheid

De verdachte is na zijn aanhouding opnieuw onderzocht. Zij constateren dat vanwege diverse stoornissen hem zijn handelen niet valt aan te rekenen. De officier van justitie volgt deze constatering. “Ik realiseer mij dat deze conclusie voor het slachtoffer en zijn familie op geen enkele manier recht doen aan hun gevoel van rechtvaardigheid. (…) De verdachte heeft immers heel veel kapotgemaakt.”

Nooit weer

Hoewel volgens de officier van justitie een straf niet kan worden opgelegd, betekent dat niet dat de verdachte zo maar weer naar buiten kan. “Ook ik wil net als het slachtoffer en zijn familie dat dit nooit meer gebeurt. Daarom vraag ik de rechtbank om een TBS-maatregel met dwangverpleging op te leggen.”

De rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.

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