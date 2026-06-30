Twee nieuwe tankautospuiten voor Brandweer Stadskanaal

Stadskanaal – Maandagavond heeft brandweer Stadskanaal twee nieuwe voertuigen officieel in ontvangst genomen. De voertuigen zijn door Ziegler Brandweertechniek b.v. opgebouwd op een Volvo FE320

De beide tankautospuiten kwamen vergezeld door de 1951 TS Ford F500 met van Bergen opbouw. (voorloper Ziegler) om 19.00 uur aan bij het gemeentehuis.

Hier werden ze ontvangen door burgemeester Sloots, die vervolgens het woord richtte aan de aanwezige brandweerlieden.

O.a. dat ze trots konden zijn op deze nieuwe voertuigen vol met de nieuwste technieken en dat het mooi is dat deze voertuigen zijn gebouwd in de regio.

Daarna verplaatste het geheel zich naar de brandweerkazerne waar de twee oude voertuigen symbolisch uit de stalling reden waarna de nieuwe voertuigen tevoorschijn kwamen.

De 01-2631 staat inmiddels op de uitruk en momenteel staat het bij zijn eerste uitruk ( 21.44 uur woningbrand Musselkanaal )

De 01-2632 moet nog verder worden ingericht maar zal ook op korte termijn inzetbaar zijn.

specificatie voertuigen :

– Ziegler Top Integro next generation dakset;

– Ziegler Z-CAB XL manschappencabine;

– Z-CAB voorzien van airco- en verwarmingsinstallatie;

– LED-bar voorzijde voertuig 20.000 lumen;

– Huisnummerverlichting geïntegreerd in Top Integro dakset;

– ALPAS 7-luiks opbouw met Z-Vision;

– Opbouw rondom voorzien van opstapkleppen;

– Ziegler Z-Control pompbediening;

– 4.100 mm wielbasis;

– Watertank 3.000 liter;

– Ziegler pomp FPN 10-3.000-2H;

– LD aanvalshaspel 250 l/min bij 6 bar op 60 meter;

– Lichtmast met een draai- en kantelunit;

– Elektrisch hydraulisch ladderrek;

– Pump & Roll;

– Hydraulisch aangedreven generator 6,5 kVA

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