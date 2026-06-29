Nu op verdenking van het bezit van een hoeveelheid fentanyl, Nep hulpverlener (22) weer aangehouden

Groningen – De politie heeft maandag 29 juni een 22-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van het bezit van een hoeveelheid fentanyl en valsheid in geschrifte.

De politie heeft vervolgens zoekingen gedaan in een woning aan de Hiddemaheerd in Groningen en in een loods aan de Industrieweg in Bedum. Hierbij zijn diverse goederen aangetroffen en in beslag genomen, onder meer kledingstukken van hulpverleningsdiensten. De man is overgebracht naar het cellencomplex. Hij zit vast en zal worden verhoord. Het politieonderzoek gaat verder.

Fentanyl is een zeer krachtige pijnstiller die in Nederland op de harddrugslijst van de Opiumwet staat. Het bezit, de handel en de productie ervan zijn in elke hoeveelheid streng verboden.

Veroordeelde Stadjer gaat gewoon door als ‘nep-hulpverlener’

A. P. werd in april door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, en een beroepsverbod van drie jaar. Volgens de rechtbank deed hij zich voor als ambulancebroeder zonder daarvoor de juiste opleiding of papieren te hebben. Daarnaast kreeg P. eerder deze maand een dwangsom opgelegd (van 10.000 euro) door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, omdat zijn bedrijf EHBO-diensten aanbiedt zonder vergunning.

Hij ging tegen die uitspraak in hoger beroep, waardoor de straf nog niet onherroepelijk is. Daarom ging hij gewoon door met zijn praktijken en Hij werd onder meer gezien op de Boerderijdag in Marum met medicatie en apparatuur die gewone EHBO’ers niet mogen gebruiken. Ook schreef hij het zorgplan voor de marathon in Sneek en zorgde er daarmee voor dat het evenement niet door kon gaan. Meldt Oogtv.nl.

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