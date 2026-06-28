Scooter in brand onder het Emmaviaduct & Ongeval Westerhaven

Groningen – Aan het Hoornsediep onder de Emmaviaduct is zaterdag op zondag rond 03:15 uur een scooter volledig uitgebrand.

Brandweer Haren heeft de brand geblust omdat Groningen nog steeds bezet was. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam veel rook vrij.

Groningen – Op de Westerhaven heeft zaterdag op zondag een ongeval plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. Hulpdiensten zijn ter plaatse. De fietser raakte licht gewond en wordt even gecontroleerd door de ambulance. De weg richting de Eendrachtskade Noordzijde is tijdelijk gestremd. Het slachtoffer hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

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