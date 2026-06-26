Gemeente Oldambt stuurt strooiwagens op pad voor heet asfalt

De gemeente Oldambt zet vrijdag twee strooiwagens in om de belangrijkste verkeersroutes te behandelen vanwege de aanhoudende tropische hitte.

Door de hoge temperaturen warmt het asfalt sterk op, waardoor het zachter wordt en sneller beschadigd kan raken, vooral op wegen met veel zwaar verkeer. Dat meldt Oldambtnu.nl.

De strooiwagens brengen een dunne laag zout of pekel aan op de hoofdroutes. Hoewel strooien vooral met winterse omstandigheden wordt geassocieerd, helpt deze maatregel juist bij hoge temperaturen om schade aan het wegdek te beperken. Het zout trekt vocht aan uit de lucht, wat zorgt voor een licht verkoelend effect. Daarnaast wordt het bitumen, het bindmiddel in asfalt, minder plakkerig. Hierdoor neemt de kans op spoorvorming en andere beschadigingen af.

Volgens de gemeente richt de behandeling zich op de belangrijkste wegen in Oldambt, met extra aandacht voor locaties waar veel vrachtverkeer rijdt en waar voertuigen vaak remmen en optrekken. Ook recent aangelegd asfalt is door de hitte extra kwetsbaar.

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